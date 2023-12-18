У Червоне море увійшов ще один ракетний есмінець ВМС США

Ракетний есмінець ВМС США USS Laboon увійшов в акваторію Червоного моря, повідомило видання Times of India.

Наразі на півдні Червоного моря на патрулюванні вже перебувають есмінці USS Carney і USS Mason ВМС США, есмінець британського королівського флоту HMS Diamond, а також фрегат ВМС Франції FS Languedoc. На початку наступного року Німеччина також збирається відправити в південну частину Червоного моря фрегат F221 Hessen для спільних дій із західними партнерами щодо захисту торгового судноплавства від атак єменських хуситів.

Крім того, як повідомляло напередодні видання Politico, посилаючись на поінформоване джерело, в район Аденської затоки на південь від Ємену прибула авіаносна ударна група ВМС США на чолі з атомним авіаносцем USS Dwight Eisenhower для підтримки американських заходів у відповідь на атаки хуситів проти торгових суден на півдні Червоного моря. USS Dwight Eisenhower було відкликано з Перської затоки.

За словами джерела, Пентагон надав можливість командуванню групи завдати ударів по єменських хуситах.

За даними знімків супутника Sentinel 2 Європейського космічного агентства, авіаносець перебуває за 188 км на південний схід від входу в Баб-ель-Мандебську протоку, що з'єднує Аденську затоку з Червоним морем.