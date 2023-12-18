Події

20:28 18.12.2023

США отримують у користування чотири авіабази та одну військово-морську базу у Фінляндії

2 хв читати
США отримують у користування чотири авіабази та одну військово-морську базу у Фінляндії

У межах підписаної в понеділок двосторонньої угоди про співпрацю у сфері оборони між США і Фінляндією Пентагон отримав доступ до чотирьох фінських авіабаз, однієї військово-морської бази, а також низки інших військових об'єктів, випливає з документа.

Підписана міністром оборони Фінляндії Антті Хяккяненом і державним секретарем США Ентоні Блінкеном угода, яку ще має схвалити фінський парламент, передбачає дозвіл на використання Пентагоном 15 фінських баз, об'єктів і сладів, зокрема для розміщення американських військ, озброєнь і військової техніки.

Згідно з угодою, американські військові зможуть використовувати чотири авіабази (у місті Куопіо, розташованому за 158 км від кордону з російською Карелією), заполярному Рованіємі, Тампере (на південному заході країни) та Йювяскюля (розташованому за 202 км від Ленінградської області), військово-морську базу в Упінніємі (на Фінській затоці на захід від Гельсінкі).

Американські військові також зможуть користуватися базою прикордонної служби в заполярному Івало, розташованій за 39 км від Мурманської області, складами в Паркано, Роваярві, Скіннарвіку, Таммелі на південному заході Фінляндії, Терволі на півночі країни та Вейтсілуото на північному узбережжі Ботнічної затоки. Ще в розпорядженні Пентагону перебуватимуть три фінські військові полігони.

У рамках угоди Пентагон зможе регулярно розгортати війська і проводити навчання на території Фінляндії, проте наявність постійної американської бази не передбачається. При цьому Фінляндія в рамках угоди не дозволяє зберігання або транспортування ядерної та біологічної зброї на її території.

 

 

Теги: #сша #угода #фінляндія #бази

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:23 17.12.2023
Авіаносець ВМС США "Ейзенхауер" увійшов в Аденську затоку на тлі ускладнення ситуації в Червоному морі

Авіаносець ВМС США "Ейзенхауер" увійшов в Аденську затоку на тлі ускладнення ситуації в Червоному морі

21:56 16.12.2023
Будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти США або їхніх союзників неприйнятна - заява Білого дому

Будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти США або їхніх союзників неприйнятна - заява Білого дому

09:55 15.12.2023
Палата представників США підтримала законопроєкт про фінансування оборони, який посилює контроль над використанням військової допомоги в Україні

Палата представників США підтримала законопроєкт про фінансування оборони, який посилює контроль над використанням військової допомоги в Україні

03:43 15.12.2023
Зеленський позитивно оцінює підсумки закордонних візитів

Зеленський позитивно оцінює підсумки закордонних візитів

00:01 15.12.2023
Сенат США відкладе канікули заради переговорів щодо допомоги Україні та безпеки кордонів

Сенат США відкладе канікули заради переговорів щодо допомоги Україні та безпеки кордонів

19:07 14.12.2023
Фінляндія закриває кордон із РФ із 15 грудня до 14 січня

Фінляндія закриває кордон із РФ із 15 грудня до 14 січня

18:40 14.12.2023
Фінляндія знову закриє кордон із РФ

Фінляндія знову закриє кордон із РФ

11:12 14.12.2023
Прем'єр-міністр Фінляндії: Ми маємо розпочати переговори з Україною

Прем'єр-міністр Фінляндії: Ми маємо розпочати переговори з Україною

04:19 14.12.2023
Палата представників США схвалила розслідування щодо імпічменту президента Байдена

Палата представників США схвалила розслідування щодо імпічменту президента Байдена

01:15 14.12.2023
Біржа віртуальних валют із Сан-Франциско заплатить понад $1,2 млн за порушення санкцій США проти РФ - Маркарова

Біржа віртуальних валют із Сан-Франциско заплатить понад $1,2 млн за порушення санкцій США проти РФ - Маркарова

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Нові санкції ЄС проти РФ набули чинності

ЄС погодив 12-й пакет санкцій проти РФ

ЄС планує 1 лютого провести саміт для узгодження, зокрема допомоги Україні - Мішель

Польські перевізники знову заблокували проїзд вантажівок через ПП "Дорогуськ-Ягодин" - Держприкордонслужба України

До Києва прибув помічник секретаря американського Бюро з європейських та євразійських справ О'Браєн - посол

ОСТАННЄ

На автодорозі Київ-Чоп поблизу с. Бережани через ДТП заблоковано рух транспорту

На одному з промислових об'єктів у Кременчуці стався вибух

Зеленський презентував Баффету його іменну табличку на Алеї сміливості в Києві

Міністр оборони Ізраїлю пообіцяв продовжувати операцію в Газі, поки "не буде досягнуто мети"

Кулеба подякував ЄС за ухвалення 12-го пакета санкцій проти РФ

ЄС запровадив санкції проти більш ніж 60 фізичних осіб із Росії та Білорусі

Нові санкції ЄС проти РФ набули чинності

Колишній офіцер ПВК "Вагнер" прибув до Нідерландів, щоб дати МКС свідчення про воєнні злочини РФ

Протягом доби ворог завдав одного ракетного та шести авіаційних ударів

ЗС України відбили 17 ворожих атак на бахмутському напрямку, 22 - на авдіївському

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА