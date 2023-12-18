Події

18:44 18.12.2023

У місцях просідання ґрунту поблизу станції метро "Деміївська" проводять геологічні дослідження

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У місцях просідання ґрунту поблизу станції метро "Деміївська" проводять геологічні дослідження

Як очікується, протягом двох тижнів будуть готові результати геологічних досліджень, які проводять у місцях просідання ґрунту поблизу станції метро "Деміївська", - вони дадуть змогу оцінити обсяги та види робіт із ліквідації просідання, повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА) Руслан Кандибор.

"Ззовні в місцях просідання ґрунту поблизу станції метро "Деміївська" були пробурені свердловини для проведення геологічних досліджень. Протягом двох тижнів будуть готові результати, після чого можна буде оцінити об’єми та види робіт із ліквідації просадки", - наводить слова Кандибора пресслужба КМДА в понеділок увечері.

Як повідомляється, за результатами геологічних досліджень також "можна буде визначити, яка ситуація біля самого тунелю, а саме внизу під землею".

"Загрози для руйнування капітальних споруд через просідання ґрунту немає. Навколо лише тимчасові споруди, які демонтують, аби провести відповідні роботи", - зазначив він.

Як повідомляє КМДА, на час ремонтних робіт ділянки "синьої" гілки метро буде продовжено перекриття правої смуги проїжджої частини з бульвару Миколи Міхновського до просп. Валерія Лобановського. Як зазначається, праву смугу проїжджої частини було перекрито 12 грудня.

 

Теги: #метро #київ

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