До 12-го пакета санкцій ЄС проти РФ потрапили понад 140 фізичних та юридичних осіб

До 12-го пакета європейських санкцій стосовно Росії потрапило понад 140 фізичних і юридичних осіб, зокрема з військової сфери та сфери IT, ідеться в заяві Єврокомісії.

"Активи понад 140 додаткових фізичних і юридичних осіб підлягають замороженню. Це стосуватиметься людей із російської армії та оборонної сфери, зокрема військово-промислових компаній і приватних військових компаній", - йдеться в заяві, оприлюдненій у понеділок.

Під санкції ЄС також потрапили особи з економічної сфери й сфери IT, люди, пов'язані з організацією виборів на окупованих територіях України.