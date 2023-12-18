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12:34 18.12.2023

Підсумки рекрутингу ще рано оцінювати - Залужний

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Підсумки рекрутингу ще рано оцінювати - Залужний

Новий проєкт рекрутингу до Збройних сил України поки що рано оцінювати, а в питаннях мобілізації необхідно повернути рамки, які існували, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Рекрутинг оцінювати ще трохи зарано, а щодо питань мобілізації, то його не те що потрібно посилювати, а повернути в ті межі, в ті рамки, які працювали раніше", - сказав він журналістам у кулуарах презентації Державного оператора тилу в понеділок.

Залужний наголосив, що зараз це проблема хлопців, котрі воюють на передньому краї, яких має хтось замінювати.

"Його (процес мобілізації - ІФ-У) просто потрібно повернути на ті рамки, в яких вони працювали раніше", - додав головнокомандувач.

На запитання про те, як вплинуло звільнення обласних воєнкомів на ефективність мобілізації, Залужний зазначив, що "це були професіонали, вони знали, як це робити, а їх немає".

Теги: #рекрутинг #залужний

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