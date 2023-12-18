Події

08:30 18.12.2023

Окупанти обстрілювали Очаків, за добу в області збито БПЛА

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Окупанти обстрілювали Очаків, за добу в області збито БПЛА

Окупанти атакували Миколаївщину, за минулу добу силами ППО в області збито один БПЛА типу 'Shahed', з артилерії обстрілювали Очаків, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім станом на 08:00 понеділка.

"Протягом 17 грудня силами і засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищено один ворожий БПЛА "Shahed-131/136"", - написав він у телеграм-каналі.

Також Кім інформував про наслідки обстрілів у Миколаївському районі.

"Учора, 17 грудня, о 12.05 у с. Дніпровське Куцурубської громади в результаті застосування ворогом безпілотного літального апарату невстановленого типу пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає", - наголосив він.

Крім того, інформував Кім, об 11:52 і 20:55 ворог завдавав артилерійських ударів по береговій лінії м. Очаків Очаківської громади, постраждалих немає.

 

 

 

Теги: #обстріли #миколаївська

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