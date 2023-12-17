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19:45 17.12.2023

НАЗК призупинило статус Raiffeisen Bank International як міжнародного спонсора війни

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НАЗК призупинило статус Raiffeisen Bank International як міжнародного спонсора війни

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) призупинило статус австрійського Raiffeisen Bank International (RBI), материнської структури українського Райффайзен Банку, як міжнародного спонсора війни.

"Статус призупинено на період проведення двосторонніх консультацій із залученням представників Європейської Комісії", - йдеться в переліку міжнародних спонсорів війни на сайті НАЗК.

Агентство Reuters напередодні саміту Європейської Ради повідомило з посиланням на власні джерела, що Австрія домагається виключення RBI, чиї "доньки" є найбільшими західними банками як у Росії, так і в Україні, з українського чорного списку в обмін на підписання нових санкцій Європейського союзу проти Росії. На саміті 14-15 грудня Відень не став блокувати санкції.

Раніше в жовтні на зустрічі європейських міністрів у Києві міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг відкрито критикував цей чорний список НАЗК, назвавши його довільним, зазначило агентство. Воно додало, що австрійські чиновники висловлювали свою стурбованість цим списком у Брюсселі, зокрема на зустрічах чиновників і дипломатів ЄС протягом останніх тижнів.

За даними Reuters, посланці банку також зустрілися з представниками НАЗК, які складали список, щоб обговорити, як виключити групу з нього.

НАЗК 29 вересня цього року після жорсткої позиції Угорщини призупинило подібний статус міжнародного спонсора війни угорського OTP Bank, а вже 2 жовтня повністю виключило його зі списку.

"Під час дискусій, які тривали останні кілька днів у режимі 24/7 за участю EU External Action Service, OTP Bank взяв на себе низку зобов'язань щодо своїх подальших планів на російському ринку", - пояснило тоді НАЗК своє рішення.

Як повідомлялося, НАЗК сподівалося, що призупинення статусу OTP Bank як міжнародного спонсора війни буде достатньо, щоб Угорщина розблокувала EUR500 млн життєво необхідної військової допомоги ЄС для українського народу, однак Будапешт заявив, що визнає тільки повне виключення зі списку.

За даними Нацбанку України, станом на 1 жовтня 2023 року за розміром активів Райффайзен Банк посідав 4-те місце (196,35 млрд грн) серед 63 банків, що діють у країні. Його чистий прибуток за січень-вересень цього року становив 6,14 млрд грн порівняно з 2,39 млрд грн за січень-вересень минулого року.

З жовтня 2005 року банк став частиною австрійської банківської групи RBI. Наразі група Raiffeisen володіє 68,21% акцій банку, Європейський банк реконструкції та розвитку - 30%.

НАЗК внесло RBI до свого чорного списку наприкінці березня цього року, тоді як OTP - на початку травня. Крім того, Райффайзен Банк єдиний серед "дочок" західних банків відлучений від держпрограми кредитування "5-7-9", оскільки під персональні українські санкції потрапила російська компанія "Райффайзен-Лізинг", тоді як щодо всіх банків і небанківських фінустанов РФ Україна ввела секторальні санкції.

 

 

 

Теги: #raiffeisen #назк

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