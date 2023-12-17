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13:34 17.12.2023

ЗМІ повідомляють про нову потенційну "воєнну операцію"

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ЗМІ повідомляють про нову потенційну "воєнну операцію"

Міністр оборони США Ллойд Остін у ході близькосхідного турне оголосить про плани проведення операції "Страж процвітання" (Operation Prosperity Guardian) за участю багатонаціональних сил щодо протидії загрозам з боку єменських хуситів у Червоному морі, повідомляє видання The War Zone, посилаючись на представника Пентагону.

Як вказує видання, інформація про операцію з'явилася за перехопленням минулої суботи американським і британським есмінцями 15 безпілотників, випущених єменськими хуситами по комерційних судах на півдні Червоного моря.

Інформація про те, кораблі яких країн можуть взяти участь в операції, поки що не розкривається.

На півдні Червоного моря на патрулюванні знаходяться есмінці USS Carney і USS Mason ВМС США, есмінець британського королівського флоту HMS Diamond, а також фрегат ВМС Франції FS Languedoc. Як повідомило 16 грудня видання Bild, Німеччина на початку наступного року також збирається відправити до південної частини Червоного моря фрегат F221 Hessen для спільних дій із західними партнерами із захисту торговельного судноплавства.

У рамках близькосхідного турне глава Пентагону відвідає Ізраїль, Бахрейн, Катар, Кувейт та американський авіаносець US Gerald Ford, що знаходиться у Східному Середземномор'ї.

Теги: #війна

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