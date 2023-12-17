Війська РФ за минулу добу випустили 577 снарядів по Херсону та області

Окупаційні війська за минулу добу випустили 577 снарядів із різних видів зброї по Херсону та області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в оперативній інформації станом на 06.00 неділі.

"За минулу добу противник здійснив 96 обстрілів, випустивши 577 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 40 снарядів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю, навчальний заклад, підприємство та територію парку в Херсоні.

Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.