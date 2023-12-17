Події

08:27 17.12.2023

У Чорному та Азовському морях чергують два бойові кораблі РФ, носії "Калібрів" відсутні

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У Чорному та Азовському морях чергують два бойові кораблі РФ, носії "Калібрів" відсутні

У Чорному та Азовському морях чергують два бойові кораблі окупаційних військ, носії "Калібрів" відсутні, повідомляють Військово-морські сили ЗС України в неділю вранці.

"Станом на 08:00 16.12.2023 у Чорному морі перебуває 1 ворожий корабель, в Азовському морі - 1 ворожий корабель, у Середземному морі - 4 ворожі кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет", - ідеться в телеграм-каналі ВМС ЗСУ.

За даними ВМС, за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: в Азовське море - 16 суден, з них 6 рухалися з протоки Босфор. У Чорне море - 19 суден, із них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Наголошується, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

 

 

 

Теги: #рф #кораблі

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