Сили оборони за добу ліквідували 1250 окупантів і 37 артилерійських систем противника

Сили оборони за добу ліквідували 1250 окупантів, 19 танків, 25 бронемашин, 37 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби ППО, 40 БПЛА, 1 крилату ракету, 60 одиниць авто та спецтехніки противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України на фейсбук-сторінці у неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.12. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 346070 (+1250) осіб, танків - 5739 (+19) од, бойових броньованих машин - 10692 (+25) од, артилерійських систем - 8137 (+37) од, РСЗВ - 923 (+3) од, засоби ППО - 609 (+4) од, літаків - 324 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6278 (+40), крилаті ракети - 1610 (+1), кораблі / катери - 22 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 10766 (+56) од, спеціальна техніка - 1194 (+4)", - йдеться в повідомленні.

Дані уточнюють.