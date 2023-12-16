Події

21:56 16.12.2023

Будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти США або їхніх союзників неприйнятна - заява Білого дому

1 хв читати
Будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти США або їхніх союзників неприйнятна - заява Білого дому

Північну Корею застерегли від ядерних нападів на Сполучені Штати Америки або їхніх союзників. Про це йдеться у спільній заяві США і Південної Кореї після засідання другої американсько-південнокорейської консультативної групи у Вашингтоні.

"Сполучені Штати підтвердили свою непохитну прихильність забезпеченню розширеного стримування РК, підкріпленого усім спектром американських можливостей, включно з ядерним. Будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти США або їхніх союзників неприйнятна і призведе до кінця режиму Кіма. Американська сторона підтвердила, що будь-яка ядерна атака КНДР проти Південної Кореї буде зустрінута швидкою, пригнічувальною і рішучою відповіддю", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті Білого дому в суботу, 16 грудня.

Наголошується також поглиблення співпраці між США і Південною Кореєю в галузі ядерного стримування. Зокрема, триває робота щодо протоколів безпеки та обміну інформацією, процесів консультацій з ядерних питань у кризових і непередбачених ситуаціях.

 

 

 

Теги: #сша #кндр #ядерний_удар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:55 15.12.2023
Палата представників США підтримала законопроєкт про фінансування оборони, який посилює контроль над використанням військової допомоги в Україні

Палата представників США підтримала законопроєкт про фінансування оборони, який посилює контроль над використанням військової допомоги в Україні

03:43 15.12.2023
Зеленський позитивно оцінює підсумки закордонних візитів

Зеленський позитивно оцінює підсумки закордонних візитів

00:01 15.12.2023
Сенат США відкладе канікули заради переговорів щодо допомоги Україні та безпеки кордонів

Сенат США відкладе канікули заради переговорів щодо допомоги Україні та безпеки кордонів

04:19 14.12.2023
Палата представників США схвалила розслідування щодо імпічменту президента Байдена

Палата представників США схвалила розслідування щодо імпічменту президента Байдена

01:15 14.12.2023
Біржа віртуальних валют із Сан-Франциско заплатить понад $1,2 млн за порушення санкцій США проти РФ - Маркарова

Біржа віртуальних валют із Сан-Франциско заплатить понад $1,2 млн за порушення санкцій США проти РФ - Маркарова

22:04 13.12.2023
Пропозиція Байдена про зміни в прикордонній політиці США підвищує перспективи виділення допомоги Україні - ЗМІ

Пропозиція Байдена про зміни в прикордонній політиці США підвищує перспективи виділення допомоги Україні - ЗМІ

08:41 13.12.2023
У пакет допомоги Україні на $200 млн увійдуть боєприпаси для ракетних систем, ППО, артснаряди

У пакет допомоги Україні на $200 млн увійдуть боєприпаси для ракетних систем, ППО, артснаряди

01:22 13.12.2023
Лідер республіканців у Сенаті Макконнелл заявив про "практичну неможливість" надання допомоги Україні до Різдва

Лідер республіканців у Сенаті Макконнелл заявив про "практичну неможливість" надання допомоги Україні до Різдва

21:23 12.12.2023
Зеленський на зустрічі зі спікером Палати представників Конгресу Джонсоном наголосив на важливості продовження американської фінансової допомоги Україні у 2024 р.

Зеленський на зустрічі зі спікером Палати представників Конгресу Джонсоном наголосив на важливості продовження американської фінансової допомоги Україні у 2024 р.

20:50 12.12.2023
У Конгресу немає розуміння стратегії Білого дому щодо України, без цього не можна затвердити нову допомогу - спікер Палати представників

У Конгресу немає розуміння стратегії Білого дому щодо України, без цього не можна затвердити нову допомогу - спікер Палати представників

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На польсько-українському кордоні помер ще один водій, заблокований у черзі на КПП

Помер один із постраждалих від підриву гранат депутатом у сільраді на Закарпатті

Ставка розглянула питання ветеранів, фортифікації та виробництва зброї

Умєров закликав місцеву владу до більшого сприяння мобілізаційній роботі

У Маріуполі підірвали автомобіль російського офіцера, окупанта поранено - Андрющенко

ОСТАННЄ

ЄС планує проголосувати за 12-й пакет санкцій проти РФ наступного тижня - ЗМІ

МВС відбирає перших п'ятсот офіцерів освітнього середовища з-поміж чинних співробітників поліції

На польсько-українському кордоні помер ще один водій, заблокований у черзі на КПП

Помер один із постраждалих від підриву гранат депутатом у сільраді на Закарпатті

СБУ повідомила про підозру депутату, який підірвав гранати в будівлі сільради на Закарпатті

Естонія хоче використати досвід України для мобільного захисту від атак безпілотників

Зеленський співчуває у зв'язку зі смертю еміра Кувейту: Ми вдячні Його Високості за підтримку суверенітету України

Україна закрила 20-річний спір із Румунією щодо Конвенції Еспо по каналу "Дунай - Чорне море"

Українська авіація завдала ударів по 21 району зосередження особового складу окупантів

Протягом доби ворог завдав трьох ракетних і 47 авіаударів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА