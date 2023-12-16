Будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти США або їхніх союзників неприйнятна - заява Білого дому

Північну Корею застерегли від ядерних нападів на Сполучені Штати Америки або їхніх союзників. Про це йдеться у спільній заяві США і Південної Кореї після засідання другої американсько-південнокорейської консультативної групи у Вашингтоні.

"Сполучені Штати підтвердили свою непохитну прихильність забезпеченню розширеного стримування РК, підкріпленого усім спектром американських можливостей, включно з ядерним. Будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти США або їхніх союзників неприйнятна і призведе до кінця режиму Кіма. Американська сторона підтвердила, що будь-яка ядерна атака КНДР проти Південної Кореї буде зустрінута швидкою, пригнічувальною і рішучою відповіддю", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті Білого дому в суботу, 16 грудня.

Наголошується також поглиблення співпраці між США і Південною Кореєю в галузі ядерного стримування. Зокрема, триває робота щодо протоколів безпеки та обміну інформацією, процесів консультацій з ядерних питань у кризових і непередбачених ситуаціях.