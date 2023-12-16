СБУ оголосила в розшук патріарха РПЦ Кирила

Служба безпеки України оголосила в розшук патріарха Російської православної церкви Кирила (Володимира Гундяєва). Відповідна інформація з'явилася в базі даних Міністерства внутрішніх справ України.

Згідно із зазначеними даними, Гундяєв перебуває в розшуку з 11 листопада. Його розшукують як особу, яка переховується від органів досудового розслідування, у справі про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Заочно йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, у листопаді СБУ повідомила Гундяєву про підозру ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 3 ст. 436-2 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 3 ст. 436-2. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників); ч. 5 ст. 27 і ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язання та ведення агресивної війни).

Слідство встановило, що глава РПЦ "входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії і один із перших публічно підтримав повномасштабну війну проти України". Патріарх поширює прокремлівську пропаганду у вигляді онлайн-проповідей або власних відеокоментарів, а також використовує для цього підконтрольні йому релігійні громади РПЦ на території РФ і представників УПЦ (МП) в Україні.

"Зокрема, задокументовано, що в березні 2022 року на сайті РПЦ було опубліковано "статтю" про літургію, де клірик благословив командувача росгвардії рф Золотова на війну проти України. Також наприкінці лютого 2023 року на офіційному ютуб-каналі РПЦ вийшов відеоматеріал, у якому Гундяєв виправдовує окупацію сходу України", - йдеться в повідомленні.

Також очільник РПЦ закликав вірян об'єднатися у війні проти України та неодноразово давав коментарі на центральних телеканалах країни-агресора, в яких підтримував невиправдану війну.