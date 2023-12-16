Події

10:20 16.12.2023

СБУ оголосила в розшук патріарха РПЦ Кирила

2 хв читати
СБУ оголосила в розшук патріарха РПЦ Кирила

Служба безпеки України оголосила в розшук патріарха Російської православної церкви Кирила (Володимира Гундяєва). Відповідна інформація з'явилася в базі даних Міністерства внутрішніх справ України.

Згідно із зазначеними даними, Гундяєв перебуває в розшуку з 11 листопада. Його розшукують як особу, яка переховується від органів досудового розслідування, у справі про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Заочно йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, у листопаді СБУ повідомила Гундяєву про підозру ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 3 ст. 436-2 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 3 ст. 436-2. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників); ч. 5 ст. 27 і ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язання та ведення агресивної війни).

Слідство встановило, що глава РПЦ "входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії і один із перших публічно підтримав повномасштабну війну проти України". Патріарх поширює прокремлівську пропаганду у вигляді онлайн-проповідей або власних відеокоментарів, а також використовує для цього підконтрольні йому релігійні громади РПЦ на території РФ і представників УПЦ (МП) в Україні.

"Зокрема, задокументовано, що в березні 2022 року на сайті РПЦ було опубліковано "статтю" про літургію, де клірик благословив командувача росгвардії рф Золотова на війну проти України. Також наприкінці лютого 2023 року на офіційному ютуб-каналі РПЦ вийшов відеоматеріал, у якому Гундяєв виправдовує окупацію сходу України", - йдеться в повідомленні.

Також очільник РПЦ закликав вірян об'єднатися у війні проти України та неодноразово давав коментарі на центральних телеканалах країни-агресора, в яких підтримував невиправдану війну.

Теги: #сбу #рпц #кирил

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:48 16.12.2023
СБУ провела "контрдиверсійні заходи безпеки" в київському барі "Веранда на Дніпрі"

СБУ провела "контрдиверсійні заходи безпеки" в київському барі "Веранда на Дніпрі"

15:41 15.12.2023
СБУ з'ясовує обставини й мотиви підриву гранат у сільраді на Закарпатті

СБУ з'ясовує обставини й мотиви підриву гранат у сільраді на Закарпатті

13:32 15.12.2023
Реальні тюремні строки отримали двоє бойовиків, які зізналися у "фосфорних атаках" РФ на Україну, - СБУ

Реальні тюремні строки отримали двоє бойовиків, які зізналися у "фосфорних атаках" РФ на Україну, - СБУ

10:53 15.12.2023
Суд засудив до довічного ув'язнення лікарку з Маріуполя, яка під час боїв за місто "здала" росіянам 7 поранених воїнів ЗСУ

Суд засудив до довічного ув'язнення лікарку з Маріуполя, яка під час боїв за місто "здала" росіянам 7 поранених воїнів ЗСУ

12:03 13.12.2023
Відновлення всіх послуг "Київстару" з дотриманням протоколів безпеки потребує часу - СБУ

Відновлення всіх послуг "Київстару" з дотриманням протоколів безпеки потребує часу - СБУ

10:39 13.12.2023
СБУ затримала церковну хористку УПЦ (МП), яка наводила ворожі ракети на позиції ЗСУ поблизу Запоріжжя

СБУ затримала церковну хористку УПЦ (МП), яка наводила ворожі ракети на позиції ЗСУ поблизу Запоріжжя

15:08 12.12.2023
СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на "Київстар", одна з версій - за атакою стоять спецслужби РФ

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на "Київстар", одна з версій - за атакою стоять спецслужби РФ

13:47 12.12.2023
СБУ затримала депутата міськради Коростишева, який у складі банди викрадав людей і вимагав гроші

СБУ затримала депутата міськради Коростишева, який у складі банди викрадав людей і вимагав гроші

23:42 08.12.2023
СБУ за участю важкої артилерії знищили штаб окупантів на Поліссі у березні 2022 року

СБУ за участю важкої артилерії знищили штаб окупантів на Поліссі у березні 2022 року

12:16 08.12.2023
Екскерівника держпідприємства і трьох спільників підозрюють у розтраті 1,9 млн грн під час закупівлі РЛС для винищувачів

Екскерівника держпідприємства і трьох спільників підозрюють у розтраті 1,9 млн грн під час закупівлі РЛС для винищувачів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Маріуполі підірвали автомобіль російського офіцера, окупанта поранено - Андрющенко

ЗС України за добу ліквідували 930 окупантів

Сили оборони ліквідували 30 із 31 ворожих "шахедів"

Литва повідомляє про постачання Києву мільйонів набоїв і тисяч снарядів для протитанкових гранатометів

Зеленський: Зробимо все, щоб наступного року ми були впевнені в оборонній і фінансовій підтримці

ОСТАННЄ

Росіяни 10 разів обстріляли прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

У Маріуполі підірвали автомобіль російського офіцера, окупанта поранено - Андрющенко

На півдні України за добу знищено 11 спостережних пунктів росіян - Сили оборони півдня

Майже десять тисяч споживачів у Харківській області залишаються без світла через негоду

Окупанти обстріляли 20 населених пунктів на Харківщині, є руйнування

ЗС України за добу ліквідували 930 окупантів

Пошкоджень унаслідок атак ворожих БПЛА в Київській області немає

У результаті нічних обстрілів Херсонської області поранено трьох людей, пошкоджено інфраструктурний об'єкт і медзаклад

Втрати ворога на таврійському напрямку за добу склали 413 осіб і 19 одиниць техніки

Сили оборони ліквідували 30 із 31 ворожих "шахедів"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА