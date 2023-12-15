Події

20:33 15.12.2023

У Києві з понеділка запрацює система компенсації поїздок через вимушені пересадки на станції метро "Либідська"

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У Києві з понеділка запрацює система компенсації поїздок через вимушені пересадки на станції метро "Либідська"

Система компенсації поїздок через вимушені пересадки на станції метро "Либідська" у зв'язку з тимчасовим зупиненням роботи метрополітену запрацює з понеділка, 18 грудня, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА) в п'ятницю.

Як повідомив Департамент транспортної інфраструктури КМДА, місто компенсує проїзд у тимчасових маршрутах автобуса №2-М, 60, тролейбуса №43-К і додаткові поїздки в метро.

"Наприклад, якщо скористатися автобусом 2-М із Теремків до Либідської, а потім доїхати до центру на метро - одна з двох витрачених поїздок повернеться на карту. Навіть за 2 або 3 вимушені пересадки, все одно оплачуєте тільки одну поїздку. Але час у дорозі не має перевищувати 2 годин, щоб компенсація спрацювала", - йдеться в повідомленні.

Компенсація діятиме, поки триватиме ремонт тунелю метрополітену між станціями "Деміївська" та "Либідська".

"Компенсація діє для пластикової та цифрової картки і QR-квитків, створених із поїздок. Картку потрібно валідувати в наземному транспорті та метро під час кожної пересадки, як зазвичай. Поїздки за вимушені пересадки повертаються на карту наступного дня", - розповіли в КМДА.

Як повідомлялося, 8 грудня було припинено рух поїздів метрополітену між станціями "Теремки" та "Либідська" на Оболонсько-Теремківській (М2, "синьої") лінії з міркувань безпеки та з огляду на технічний стан тунелів між станціями "Либідська" та "Деміївська". Відновлювальні роботи на аварійній ділянці, за попередніми даними, можуть тривати до шести місяців. Того самого дня було організовано нові тимчасові маршрути тролейбуса №43-К і автобуса №2-М, які прямували вздовж закритої ділянки метро з інтервалом 1-2 хвилини.

13 грудня було відновлено рух метрополітену між станціями "Теремки" і "Деміївська" на Оболонсько-Теремківській лінії з інтервалом 13-17 хвилин. Таким чином, усі станції метро відновили свою роботу, проте неробочим залишився аварійний перегін між станціями "Либідська" та "Деміївська" і лінія залишилася розірваною до закінчення ремонтних робіт. Того ж дня було організовано додатковий тимчасовий автобусний маршрут №60 між "Либідською" і "Деміївською".

 

 

Теги: #транспорт #київ #компенсації

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