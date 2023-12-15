Події

18:46 15.12.2023

Окупанти чотири рази обстріляли Нікополь за день, поранено бабусю з онукою, пошкоджено 14 будинків, ЛЕП і газопровід

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Окупанти чотири рази обстріляли Нікополь за день, поранено бабусю з онукою, пошкоджено 14 будинків, ЛЕП і газопровід

Двоє мирних жителів міста Нікополя Дніпропетровської області, зокрема 16-річна дівчина, постраждали внаслідок обстрілів з боку російських окупантів у п'ятницю, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Чотири рази протягом дня під прицілом агресора був Нікополь. Гатив по районному центру з важкої артилерії. Випустив зо півтора десятка снарядів. Постраждали бабуся з онукою. 83-річну жінку з мінно-вибуховою травмою та пораненням обличчя госпіталізовано. 16-річна дівчина лікуватиметься вдома", - написав Лисак у телеграм-каналі.

За його словами, у Нікополі внаслідок обстрілу пошкоджено магазин, 14 приватних будинків, 10 господарських споруд, 3 гаражі, 7 парників, авто, кілька ліній електропередач і газопровід.

На решті територій Дніпропетровської області, за словами Лисака, попри повітряні тривоги, обійшлося без обстрілів. 

Теги: #дніпропетровщина #обстріли

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