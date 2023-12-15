ФРН продовжила режим посиленого контролю на кордонах із Польщею, Чехією та Швейцарією до березня 2024 р.

Німеччина на підставі 25-ї статті Шенгенського кодексу про кордони продовжила до 15 березня 2024 року дію тимчасового внутрішнього контролю тих, хто в'їжджає на територію країни, на кордонах із Польщею, Чехією та Швейцарією, щоб посприяти обмеженню потоку нелегальних мігрантів.

"Сьогодні я прийняла рішення продовжити тимчасовий контроль на наших кордонах із Польщею, Чехією та Швейцарією ще на три місяці, до середини березня 2024 року", - наводить ЕФЕ слова глави МВС ФРН Ненсі Фезер.

Фезер також повідомила, що з середини жовтня, коли було запроваджено заходи, поліція Німеччини затримала майже 340 контрабандистів.

"Кількість нелегальних в'їздів до країни скоротилася більше ніж на 60%", - додала глава німецького МВС.

Окрім того, вона наголосила на необхідності створення єдиної європейської системи надання прихистків мігрантам.

Тимчасовий внутрішній прикордонний контроль також продовжує діяти на німецько-австрійському кордоні. Його дія триватиме до 11 травня 2024 року.

З початку 2023 року поліція Німеччини повідомила приблизно про 119 тис. випадків несанкціонованого в'їзду до країни. Минулого року цей показник становив 92 тис.