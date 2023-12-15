Події

14:37 15.12.2023

Окупанти обстріляли житловий будинок у Херсоні, постраждали дві жінки - ОВА

1 хв читати
Окупанти обстріляли житловий будинок у Херсоні, постраждали дві жінки - ОВА

Російські окупанти обстріляли житловий будинок у Дніпровському районі Херсона, унаслідок цього постраждали дві жінки, їх госпіталізували, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

"Російська артилерія вдарила по Дніпровському району Херсона. Поцілили по житловому будинку. Швидка доставила до лікарні двох потерпілих. На момент обстрілу вони знаходилися у власних оселях. У 78-річної херсонки діагностували вибухову травму та контузію. Жінка, 63 років, отримала перелом передпліччя та забій щелепи", - написав Прокудін у телеграм-каналі в п'ятницю.

Голова ОВА повідомив, що стан постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості, жінкам надають необхідну допомогу.

 

Теги: #обстріл #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:51 15.12.2023
Ворог випустив 673 снаряди по Херсонській області, одна людина загинула, ще дві - дістали поранення

Ворог випустив 673 снаряди по Херсонській області, одна людина загинула, ще дві - дістали поранення

19:16 14.12.2023
Поранений під час обстрілу житель Херсона помер, госпіталізовано 92-річну жінку

Поранений під час обстрілу житель Херсона помер, госпіталізовано 92-річну жінку

16:49 14.12.2023
Росіяни обстріляли Торецьк, пошкоджено будівлю пожежної частини

Росіяни обстріляли Торецьк, пошкоджено будівлю пожежної частини

15:46 14.12.2023
Із російської окупації повернуто п'ятьох українських дітей - Херсонська ОВА

Із російської окупації повернуто п'ятьох українських дітей - Херсонська ОВА

15:29 14.12.2023
Окупанти обстріляли будинок в Антонівці, поранена жителька - Херсонська ОВА

Окупанти обстріляли будинок в Антонівці, поранена жителька - Херсонська ОВА

09:59 14.12.2023
Уранці окупанти обстріляли Херсон, постраждала жінка - ОВА

Уранці окупанти обстріляли Херсон, постраждала жінка - ОВА

08:38 14.12.2023
Армія РФ за добу випустила пів тисячі снарядів по Херсонській області, одна людина загинула, ще одна дістала поранення

Армія РФ за добу випустила пів тисячі снарядів по Херсонській області, одна людина загинула, ще одна дістала поранення

18:55 13.12.2023
Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя поранено жінку - ОВА

Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя поранено жінку - ОВА

08:25 13.12.2023
Ворог випустив 606 снарядів по Херсонській області, шестеро поранених

Ворог випустив 606 снарядів по Херсонській області, шестеро поранених

07:48 13.12.2023
Окупанти обстріляли Нікопольський район

Окупанти обстріляли Нікопольський район

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Юсов: У Кремлі немає планів на продовження війни у 2025 році

У будівлі сільради на Закарпатті депутат підірвав гранати: 26 людей поранено, медики намагаються реанімувати підривника - Нацполіція

У будівлі сільради на Закарпатті депутат підірвав гранати - Нацполіція

Рух на словацькому ПП "Вишнє-Нємецке" відновлюється - Держприкордонслужба

Кількість авто, що перетинають кордон у ПП "Ягодин - Дорогуськ", повернулася до доблокадних показників

ОСТАННЄ

Зеленський ушанував пам'ять загиблих захисників України на Личаківському кладовищі у Львові

Орбан підрахував, що Угорщина матиме ще понад 70 можливостей зупинити процес вступу України до ЄС

Юсов: У Кремлі немає планів на продовження війни у 2025 році

Підрив гранат у сільраді на Закарпатті кваліфіковано як незаконне поводження зі зброєю і теракт - Нацполіція

Кулеба: Дунайська комісія вирішила припинити членство РФ

Умєров запросив Туреччину приєднатися до Морської коаліції для зміцнення безпеки в Чорному морі

Реальні тюремні строки отримали двоє бойовиків, які зізналися у "фосфорних атаках" РФ на Україну, - СБУ

Міноборони України затвердило Стратегію менеджменту системи військової освіти

Митрополита єпархії УПЦ (МП) у Черкаській області судитимуть за заклики до розпалювання ворожнечі

Окупанти вночі вдарили по Харкову С-300, є руйнування - прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА