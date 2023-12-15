Окупанти обстріляли житловий будинок у Херсоні, постраждали дві жінки - ОВА

Російські окупанти обстріляли житловий будинок у Дніпровському районі Херсона, унаслідок цього постраждали дві жінки, їх госпіталізували, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

"Російська артилерія вдарила по Дніпровському району Херсона. Поцілили по житловому будинку. Швидка доставила до лікарні двох потерпілих. На момент обстрілу вони знаходилися у власних оселях. У 78-річної херсонки діагностували вибухову травму та контузію. Жінка, 63 років, отримала перелом передпліччя та забій щелепи", - написав Прокудін у телеграм-каналі в п'ятницю.

Голова ОВА повідомив, що стан постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості, жінкам надають необхідну допомогу.