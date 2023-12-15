Події

08:29 15.12.2023

У Херсоні одна людина загинула і троє поранених

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У Херсоні одна людина загинула і троє поранених

Одна людина загинула і троє людей дістали поранення за минулу добу в Херсоні внаслідок обстрілу з боку російських окупантів, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"За минулу добу 22 рази російські війська обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 104 снаряди. Ураження зафіксовано в Херсоні, Придніпровському, Антонівці, Садовому та Степанівці", - написав Мрочко в телеграмі.

"Одна людина, на жаль, загинула, ще 3 жінки отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усім травмованим надано медичну допомогу", - написав Мрочко в телеграмі.

 

 

 

Теги: #херсон #обстріли

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