Мішель про відкриття переговорів про членство з Україною та Молдовою: Історичний момент, який показує авторитет і силу Європейського Союзу

Президент Євроради Шарль Мішель, коментуючи рішення Європейської ради про відкриття переговорів про членство ЄС з Україною і Молдовою назвав це історичним моментом, який показує авторитет і силу Європейського Союзу.

"Це історичний момент, який показує авторитет Європейського Союзу, силу Європейського Союзу. Рішення ухвалено, ми відкрили переговори з Україною і з Молдовою. Ми надали статус Грузії та Боснії і Герцеговині. Ми маємо намір почати переговори, у березні буде опубліковано звіт, на підставі якого в березні ми ухвалимо рішення", - заявив він на брифінгу в Єврораді.

Мішель також додав, що "ми хочемо підтримати Україну, і це дуже потужний політичний сигнал, дуже потужне політичне рішення".

Він наголосив, що ЄС на боці народу України, "і це рішення, ухвалене державами-членами, надзвичайно важливе для авторитету Європейського Союзу".

Раніше президент Євроради Шарль Мішель у Х повідомив, що Європейська рада ухвалила рішення почати переговори про вступ України та Молдови в ЄС.