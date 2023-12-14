Події

18:43 14.12.2023

Німеччина передала Україні другий ЗРК Patriot

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Німеччина передала Україні другий ЗРК Patriot

Уряд Німеччини передав Україні другий зенітно-ракетний комплекс Patriot і боєприпаси до нього, повідомляє пресслужба уряду ФРН.

Крім того, в рамках нового пакета військової допомоги українським військам було передано дев’ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206, 7390 боєприпасів до 155-мм артилерії, три безпілотні машини для розмінування, 14 систем виявлення дронів, вісім вантажівок Mercedes-Benz Zetros, чотири причепи до тягачів 8x8 HX81, вісім тягачів Zetros і понад 47 тисяч пострілів 40 мм до гранатометів.

Теги: #україна #німеччина #patriot_зрк

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