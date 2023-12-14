Росіяни продовжили завдавати ракетних ударів по Київщині, постраждалих немає - ОВА

Із початку четверга, 14 грудня, у Київській області чотири рази оголошували повітряну тривогу, зазначив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Ворог не зупиняється й атакує Київщину ракетами. Постраждалих немає. Влучань в об’єкти цивільної інфраструктури, падіння уламків від збитих цілей не зафіксовано. Інформація перевіряється", - уточнив Кравченко, повідомляє пресслужба Київської ОВА в телеграм-каналі.

Він закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Будьте відповідальними та перебувайте в укриттях, доки небезпека триває. Бережіть себе та своїх близьких. У жодному разі не фіксуйте роботу сил ППО. Не викладайте в мережу місця падіння уламків", - нагадав очільник ОВА.