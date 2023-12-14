Події

17:32 14.12.2023

Росіяни продовжили завдавати ракетних ударів по Київщині, постраждалих немає - ОВА

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Росіяни продовжили завдавати ракетних ударів по Київщині, постраждалих немає - ОВА

Із початку четверга, 14 грудня, у Київській області чотири рази оголошували повітряну тривогу, зазначив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Ворог не зупиняється й атакує Київщину ракетами. Постраждалих немає. Влучань в об’єкти цивільної інфраструктури, падіння уламків від збитих цілей не зафіксовано. Інформація перевіряється", - уточнив Кравченко, повідомляє пресслужба Київської ОВА в телеграм-каналі.

Він закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Будьте відповідальними та перебувайте в укриттях, доки небезпека триває. Бережіть себе та своїх близьких. У жодному разі не фіксуйте роботу сил ППО. Не викладайте в мережу місця падіння уламків", - нагадав очільник ОВА. 

Теги: #київська_область #ракетні_удари

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