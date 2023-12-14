Окупанти обстріляли будинок в Антонівці, поранена жителька - Херсонська ОВА

Російські окупанти обстріляли багатоквартирний будинок у смт Антонівка Херсонської області, внаслідок цього поранення дістала місцева жителька, її госпіталізували, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Російська армія обстріляла багатоквартирний будинок в Антонівці. В одній з осель поранення дістала 79-річна місцева жителька. Її доставили до лікарні каретою "швидкої". Медики проводять обстеження та надають потерпілій допомогу", - ідеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі в четвер.