Події

15:29 14.12.2023

Окупанти обстріляли будинок в Антонівці, поранена жителька - Херсонська ОВА

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Окупанти обстріляли будинок в Антонівці, поранена жителька - Херсонська ОВА

Російські окупанти обстріляли багатоквартирний будинок у смт Антонівка Херсонської області, внаслідок цього поранення дістала місцева жителька, її госпіталізували, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Російська армія обстріляла багатоквартирний будинок в Антонівці. В одній з осель поранення дістала 79-річна місцева жителька. Її доставили до лікарні каретою "швидкої". Медики проводять обстеження та надають потерпілій допомогу", - ідеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі в четвер.

Теги: #обстріл #херсонська_область

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