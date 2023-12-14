Російський дрон упав на території Румунії - Міноборони

У ніч на четвер російський дрон упав на території Румунії, поблизу міста Грінду було виявлено вирву завглибшки 1,5 м, утворену внаслідок неконтрольованого падіння БПЛА, повідомляє пресофіс румунського Міністерства оборони.

"У ніч на четвер, з 13 на 14 грудня, російські сили продовжили атаки безпілотників на українську портову інфраструктуру поблизу українсько-румунського кордону. Міністерство національної оборони стежило за ситуацією з прикордонної зони й активувало процедури повітряної поліції, водночас повідомивши Генеральній інспекції з надзвичайних ситуацій у районах Тульчинського та Галацького повітів, які могли постраждати від ризиків, пов'язаних із цією ситуацією. Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій оголосила про тривогу о 22:45, і стан тривоги припинився приблизно о 02:00", - зазначено в пресрелізі, опублікованому на сайті Міноборони в четвер.

Крім цього, були задіяні F-16 і Eurofighter Typhoon. Під час тривоги радар спостереження румунських Збройних сил вказав на можливе несанкціоноване порушення повітряного простору країни.

"Ґрунтуючись на інформації з місць про можливий вплив на територію Румунії, змішані групи Міністерства національної оборони/Міністерства внутрішніх справ вирушили в цей район уночі та повідомили сьогодні вранці, що внаслідок неконтрольованого падіння безпілотника, що використовувався в атаці на українську портову інфраструктуру, в безлюдному районі приблизно за 4 км вище за течією від міста Грінду було виявлено вирву завглибшки 1,5 м", - зазначають у пресофісі.

Було вжито заходів щодо гарантування безпеки району, а компетентні структури були поінформовані для збору доказів і проведення розслідування відповідно до чинних процедур.

Міноборони Румунії рішуче засуджує напади, які РФ вчиняє на об'єкти й елементи цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї. Ці атаки необґрунтовані та порушують норми міжнародного гуманітарного права.