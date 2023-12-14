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11:40 14.12.2023

Сформована окупантами для боїв на Херсонщині дивізія ПДВ зазнала винятково великих втрат - британська розвідка

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Сформована окупантами для боїв на Херсонщині дивізія ПДВ зазнала винятково великих втрат - британська розвідка

Новосформована 104 гвардійська повітряно-десантна дивізія повітряно-десантних військ РФ на початку грудня 2023 року зазнала винятково великих втрат і не змогла досягти поставлених цілей під час свого бойового дебюту в Херсонській області, повідомляє британська розвідка.

"Дивізія приєдналася до російської Дніпровської групи військ і спробувала вибити український плацдарм біля села Кринки на східному березі Дніпра. Дивізію, як повідомляється, погано підтримували авіацією та артилерією, тоді як багато бійців, найімовірніше, були недосвідченими", - йдеться у звіті Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, оприлюдненому в соцмережі Х (раніше - твіттер) у четвер.

За даними розвідки, після цього в РФ почала лунати критика і заклики до відставки командувача групи військ "Дніпро", командувача генерала ПДВ Михайла Теплинського, який є одним із найбільш здібних російських польових командирів.

 

Теги: #рф #пдв #втрати #британська_розвідка

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