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06:19 14.12.2023

У Брюсселі пройде історичний саміт ЄС, на якому буде вирішуватися питання про початок переговорів з Україною про членство

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У Брюсселі пройде історичний саміт ЄС, на якому буде вирішуватися питання про початок переговорів з Україною про членство

У Брюсселі пройде історичне засідання Європейської ради, під час якого лідери Європейського союзу повинні будуть ухвалити рішення дати чи ні "зелене світло" початку переговорів про членство з Україною, так само як і вирішити питання подальшої фінансової та військової підтримки Києва, який протистоїть російській агресії.

Українське питання стоїть першим на порядку денному саміту, який розпочнеться о 10.00 (за Брюсселем) четверга.
Очікується, що дискусія на саміті буде важкою і тривалою.

Щодо політичного рішення про початок переговорів про членство, то переважна більшість - 26 країн-членів ЄС - виступають "за", і лише Угорщина висловлюється "проти". Так, прем'єр-міністр Угорщини Орбан у листі, надісланому раніше президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, вимагав не ставити українське питання на порядок денний і наполягав на перегляді політики ЄС щодо України загалом. У разі, якщо ця позиція Орбана не зміниться, лідери ЄС не зможуть дати "зелене світло" початку переговорів, оскільки, згідно з правилами ЄС, рішення, пов'язане з розширенням, має бути ухвалене одноголосно.

У середу, напередодні саміту президент Євроради Мішель визнав, що засідання буде "важким" і сказав, що він працює "день і ніч, щоб досягти позитивного рішення", оскільки це питання надзвичайно важливе для майбутнього Європейського союзу.
Раніше у своєму листі-запрошенні на саміт лідерам ЄС Мішель закликав їх ухвалити "сміливі рішення".

"Нам необхідно виконати наші зобов'язання щодо України і продовжувати залишатися надійним і сильним партнером. Ми повинні надати Україні постійну і стійку політичну, фінансову та військову підтримку і, зокрема, дійти згоди про надання EUR50 млрд для її довгострокової стабільності. Ми також повинні погодитися почати переговори про вступ з Україною, тим самим давши їй необхідний сигнал і ще більше наблизивши її до нашої європейської сім'ї", - написав президент Європейської ради.

Інше питання, важливе для України, - це питання фінансування в розмірі EUR50 млрд на період із 2024 до 2027 року, яке також блокувала Угорщина, - може бути розглянуте позитивно: напередодні Європейська комісія, позитивно оцінивши дії Будапешта в плані виконання умов, пов'язаних із верховенством права, розморозила для Угорщини близько €10 млрд.

Інше питання, важливе для України, - це питання фінансування в розмірі EUR50 млрд на період із 2024 до 2027 року, яке також блокувала Угорщина, - може бути розглянуте позитивно: напередодні Європейська комісія, позитивно оцінивши дії Будапешта в плані виконання умов, пов'язаних із верховенством права, розморозила для Угорщини близько €10 млрд. Ще одним питанням порядку денного є виділення додаткового фінансування Європейського мирного фонду в розмірі 20 млрд євро для продовження військової допомоги Києву.

Що стосується затвердження лідерами ЄС 12 пакета санкцій для Росії, то він перебуває на стадії завершення і, як очікується, може бути схвалений до п'ятниці.

Теги: #саміт #україна_єс

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