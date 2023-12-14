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02:21 14.12.2023

В Одеській області внаслідок нічного обстрілу "Шахедами", попередньо, постраждали одинадцять осіб, зокрема три дитини - ДСНС

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В Одеській області внаслідок нічного обстрілу "Шахедами", попередньо, постраждали одинадцять осіб, зокрема три дитини - ДСНС

 В Одеській області внаслідок нічного обстрілу "Шахедами", попередньо, постраждали 11 осіб, зокрема троє дітей, повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Рятувальники працюють на місці попадання в Одеській області. Унаслідок обстрілів виникло загоряння легкового автомобіля та господарської будівлі. 11 поруч розташованих будівель зазнали пошкоджень. За попередніми даними: на місці виклику постраждали 11 осіб, з них 3 дитини, після огляду працівниками медичної служби до лікарні з тілесними пораненнями госпіталізовано 5 осіб, з них 3 дитини", - йдеться в повідомленні ДСНС, опублікованому в Телеграм-каналі.

На місці встановлено мобільний пункт обігріву, з постраждалими і жителями працюють психологи ДСНС, підвезення їжі і теплих речей організовано Червоним Хрестом.

Від ДСНС залучено 8 одиниць техніки та 30 рятувальників.
Інформація оновлюється.
 

Теги: #україна #одеська_область #шахеди

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