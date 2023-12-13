Зеленський обговорив із Мелоні підготовку до саміту Євроради

Президент України Володимир Зеленський провів у середу телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.

Як повідомив Зеленський у телеграм-каналі, метою було "скоординувати позиції напередодні саміту Європейської ради".

"Обговорили прогрес України у виконанні рекомендацій ЄС, необхідних для ухвалення рішення про початок переговорів про вступ. Розраховую, що лідери ЄС визнають зусилля України та зроблять цей історичний крок. Україна виконала свою частину роботи і довела, що може досягати величезних результатів, незважаючи на безпрецедентні виклики. Я вірю, що єдність переможе на саміті, і Євросоюз підтвердить свою силу і лідерство", - написав також він.

