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20:00 13.12.2023

Євкромісія розблокує EUR10 млрд для Угорщини

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Євкромісія розблокує EUR10 млрд для Угорщини

Європейська комісія оголосила про розморожування близько EUR10 млрд для Угорщини, що є третиною від загальної суми, призупиненої через низку проблем, пов'язаних із верховенством закону.

Як наголошується в пресрелізі ЄК, Комісія вважає, що судова реформа в Угорщині усунула недоліки в незалежності судової влади, але зберігає заходи щодо бюджетних умов.

"Після ретельної оцінки та кількох обмінів думками з угорським урядом Комісія вважає, що Угорщина вжила заходів, які вона зобов'язалася вжити для того, щоб Комісія вважала, що горизонтальна сприятлива умова Хартії ЄС про основоположні права виконана в тому, що стосується незалежності судової влади. Це означає, що частина фінансування Політики згуртування більше не блокуватиметься, і, отже, Угорщина може почати вимагати відшкодування приблизно до EUR10,2 млрд", - ідеться в заяві Єврокомісії.

Єврокомісія зазначила, що уважно й постійно стежитиме за заходами, запровадженими Угорщиною, і може знову ухвалити рішення про блокування фінансування, якщо вважатиме, що ця горизонтальна умова більше не виконується.

Водночас оголошено, що "Угорщина не усунула порушення принципів верховенства права, які призвели до вжиття заходів Радою (ЄС) у грудні 2022 року". У документі нагадують, що йдеться про заходи у сферах державних закупівель, прокурорських дій, конфлікту інтересів, боротьби з корупцією і трастів, що представляють суспільні інтереси.

"Отже, комісія не може запропонувати, щоб заходи проти Угорщини були адаптовані або скасовані. Це означає, що три програми за лінією Політики згуртування з бюджетом у EUR6,3 млрд залишаються призупиненими і що Угорщина поки що не має доступу до цих фондів", - ідеться в пресрелізі.

 

Теги: #єс #фінансування #угорщина

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