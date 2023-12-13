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17:39 13.12.2023

Мішель: Майбутній саміт буде важким, я працюю день і ніч, щоб рішення щодо України було позитивним

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Мішель: Майбутній саміт буде важким, я працюю день і ніч, щоб рішення щодо України було позитивним

Президент Європейської ради Шарль Мішель констатує, що майбутнє засідання Європейської ради буде важким, і каже, що він працює "день і ніч", щоб рішення у сфері розширення, зокрема рішення про початок переговорів про членство з Україною, були позитивними.

Це випливає зі слів Мішеля, які він сказав у середу в Брюсселі журналістам перед початком саміту ЄС-Західні Балкани, в якому також візьме участь прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який заявив, що виступає проти рішень щодо України.

"Так, я зустрінуся з Орбаном сьогодні. Я працюю день і ніч, щоб досягти позитивного рішення. Це питання порядку денного надзвичайно важливе для майбутнього цього проєкту Європейського Союзу. Тому я вважаю, що фундаментально бути єдиними, також беручи до уваги труднощі та занепокоєння, бути єдиними в нашій підтримці України та зробити додаткові кроки у сфері розширення. Розширення - це процес, заснований на досягненнях, це ми ще раз пояснимо нашим друзям із Західних Балкан. Моє особисте зобов'язання - ми маємо бути готові до 2030 року. Це дуже амбітно, що потребує дуже великих зусиль з обох сторін", - сказав президент Європейської ради.

При цьому він наголосив, що в ЄС "є фундаментальний принцип, який прописаний у договорі: для деяких рішень потрібна єдність".

"Ми маємо поважати договір. Коли ми поважаємо верховенство права, ми маємо поважати договір... Для мене головний пункт - бути стражем європейської єдності. Це роль Європейської ради. Навіть коли є деякі розбіжності, важливо поважати кожного і подивитися, як ми можемо будувати єдину позицію, тому що ми сильні, коли єдині. Не секрет, що ця Європейська рада буде важкою, але я не здаюся, і ми працюватимемо найближчими годинами, і я розраховую на почуття відповідальності всіх сторін, що зробить нас іще сильнішими, ще більш впливовими та захистить наш фундаментальний інтерес скрізь у всьому ЄС", - пояснив Мішель свою роль.

Теги: #саміт #мішель

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