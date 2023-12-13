Події

13:38 13.12.2023

Уламок російської ракети пошкодив ЖК Urban Park

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Уламок російської ракети пошкодив ЖК Urban Park

Під час нічної атаки на Київ уламок збитої російської ракети пошкодив кілька будинків житлового комплексу Urban park, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі "Київміськбуду".

У будинку №3 уламок пошкодив монолітні залізобетонні конструкції на рівні 14-17-го поверхів. Часткове пошкодження фасаду, вікон і дверей холодних переходів зафіксовано в першому будинку. Також пошкоджено віконні конструкції в будинку №2.

Наразі будівлі обстежують з метою виявлення всіх завданих пошкоджень і підрахунку збитків. Фахівці компанії співпрацюють з усіма відповідними відомствами, щоб законодавчо зафіксувати подію.

Як уточнили у пресслужбі, ЖК Urban Park став п'ятим для "Київміськбуду" від початку повномасштабного вторгнення РФ, який постраждав унаслідок атак на столицю.

ХК "Київміськбуд" створено на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об'єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До складу ХК входять 40 АТ, у яких корпорація володіє акціями, шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними НКЦПФР, є Київська міськрада (80%).

За даними Openadtabot, "Київміськбуд" у 2022 році отримав 35,8 млн грн чистого збитку проти 4,3 млн грн чистого прибутку попереднього року. При цьому його виторг зріс на 23% і сягнув 1,8 млрд грн.

Теги: #київміськбуд #пошкодження #уламки #urban_park

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