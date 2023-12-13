Волонтери загону швидкого реагування ТЧХУ допомагають постраждалим від ракетної атаки киянам

Волонтери загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України надають допомогу жителям Києва, які постраждали внаслідок нічної російської ракетної атаки.

"Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста виїхали на місце надзвичайної ситуації та надавали всю необхідну допомогу постраждалим. Вони встановили два пункти обігріву та надали першу (домедичну - ІФ-У) допомогу понад 20 людям. Також постраждалі отримували першу психологічну допомогу, а понад 400 людей було забезпечено гарячими напоями", - повідомило ТЧХУ в середу у фейсбуці.

Як розповіла старша волонтерка загону швидкого реагування ТЧХУ Олена Сахарова в ефірі національного телемарафону, загін швидкого реагування виїхав на місце падіння уламків ракети через п'ять хвилин після події.

"Ми поставили два пункти обігріву. Один... був для маломобільних і лежачих людей, він був тепліший. Другий пункт обігріву для тих, хто може ходити самостійно", - уточнила Сахарова.

Вона зазначила, що в постраждалих здебільшого порізи від осколків скла, забої.

За її словами, волонтери також перевезли сім'ю з дітьми.

"До нас звернулася сім'я, яка попросила, щоб ми перевезли її з маленькими дітьми, тому що діти були дуже налякані... І ми, перш ніж поставити намети, перевезли цю сім'ю з дітьми на іншу адресу", - розповіла волонтерка.

Унаслідок нічної ракетної атаки на столицю України постраждали 53 людини (36 жінок і 17 чоловіків, зокрема шестеро дітей).

"Із них 20 постраждалих госпіталізовано. Переважна більшість - 34 людини - отримали різані рани тіла. Ще у вісьмох гостра реакція на стрес. У решти: забої м'яких частин тіла, садна, опіки та інші травми. Інформації щодо загиблих немає", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі військової адміністрації.

Як повідомляли Повітряні сили, українська ППО ліквідувала 10 балістичних ракет і 10 ударних БПЛА Shahed-136/131, які атакували в ніч на середу Київ.