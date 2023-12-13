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10:47 13.12.2023

Полотнище найбільшого прапора України в Києві змінювали сім разів від початку встановлення флагштока

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Полотнище найбільшого прапора України в Києві змінювали сім разів від початку встановлення флагштока

Заміну полотнища найбільшого прапора України, встановленого в Печерському районі Києва, здійснювали сім разів від початку встановлення флагштока, бюджетні кошти на це не витрачалися, повідомили в комунальному підприємстві "Спецжитлофонд".

"За весь період експлуатації Державного прапора України, встановленого на території меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні" на вул. Лаврській, 27 у Печерському районі м. Києва, заміна полотна здійснювалася сім разів", - ідеться у відповіді комунального підприємства на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що протягом 2023 року таку заміну здійснювали вже двічі.

У КП розповіли, що заміна полотнища прапора, зокрема, здійснюється в разі його пошкодження.

"Для заміни полотнища найбільшого прапора України бюджетні кошти не використовуються", - наголосили у "Спецжитлофонді".

В окремому коментарі агентству в комунальному підприємстві розповіли, що прапори для кожної заміни не купують, а існує певний фонд полотнищ для заміни, наданий організацією, яка була спонсором будівництва флагштока.

Як повідомлялося, 2 серпня 2020 року мер Києва Віталій Кличко відкрив меморіал, де на найвищому флагштоку підняли найбільший національний прапор. Проєкт зі встановлення флагштока та прапора реалізовано коштом кошти меценатів. Висота флагштока - близько 90 метрів, розміри полотнища - 16 на 24 метри.

Теги: #київ #прапор

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