Події

09:59 13.12.2023

Постраждала внаслідок нічної атаки РФ дитяча лікарня продовжує роботу, медиків і пацієнтів не евакуювали - МОЗ

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Постраждала внаслідок нічної атаки РФ дитяча лікарня продовжує роботу, медиків і пацієнтів не евакуювали - МОЗ

Постраждала внаслідок нічної атаки РФ дитяча лікарня в Дніпровському районі Києва продовжує приймати пацієнтів, евакуацію медиків і пацієнтів не здійснювали, повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Відомство уточнило, що загалом у Києві після ворожої атаки було зафіксовано 53 звернення пацієнтів, 20 осіб госпіталізовано, з них 18 дорослих і дві дитини.

"Наразі стан майже всіх пацієнтів задовільний, кілька дорослих перебувають у стані середньої тяжкості. Здебільшого травми отримано від уламків скла, побутових речей та ударної хвилі", - уточнили в МОЗ.

Теги: #моз #київ #лікарня #обстріли

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