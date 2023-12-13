Нічна ракетна атака на Київ продемонструвала важливість постачання нових систем ППО Україні - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості постачання Україні додаткових систем протиповітряної оборони на тлі нічної ракетної атаки на столицю.

"Сьогодні вночі було 10 балістичних ракет. Усі збито! Дякую нашим Повітряним силам і партнерам. Усім постраждалим надається допомога. Я дякую службам, які рятують, допомагають та ліквідовують наслідки. Будемо й надалі працювати, нарощуючи наші потужності для захисту. І вже маємо нові потужні домовленості. Працюємо над прискоренням постачання", - написав Зеленський у телеграм-каналі в середу вранці.

"Щойно вчора ми з президентом Байденом домовилися працювати над збільшенням кількості систем ППО в Україні, країна-терорист продемонструвала, наскільки важливе це рішення. Кожна додаткова система ППО важлива. Кожна партія ракет для систем ППО важлива... А Росія вкотре підтвердила своє звання ганебної країни, що випускає ракети вночі, б'ючи по житлових кварталах, дитячих садочках та енергетичних об'єктах узимку", - додав глава Української держави.

Зеленський також додав, що російська ракетна атака не залишиться без відповіді. "Відповідь на все це буде. Обов'язково!" - наголосив президент.

Як повідомив у середу Держдеп США, черговий пакет військової допомоги Україні на $200 млн охоплює боєприпаси для засобів ППО і для високомобільних артилерійських ракетних систем, артилерійські снаряди, ракети для придушення радіолокаційних станцій.