У пакет допомоги Україні на $200 млн увійдуть боєприпаси для ракетних систем, ППО, артснаряди

Черговий пакет військової допомоги Україні на $200 млн охоплює боєприпаси для засобів протиповітряної оборони і для високомобільних артилерійських ракетних систем, артилерійські снаряди, ракети для придушення радіолокаційних станцій, повідомив у середу держдеп США.

"Можливості, що надаються в сьогоднішньому пакеті, включають боєприпаси для засобів протиповітряної оборони, компоненти системи ППО, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, артилерійські боєприпаси (включно зі 155-мм і 105-мм), високошвидкісні ракети для боротьби з РЛС, бронебійні боєприпаси, боєприпаси для стрілецької зброї, комплекс засобів ураження, бар'єри HESCO і запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування", - наводить держдеп слова держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Блінкен попередив, що "якщо Конгрес не вживе заходів щодо виділення додаткової допомоги, це буде один із останніх пакетів допомоги в сфері безпеки, які ми зможемо надати Україні".