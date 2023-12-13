Події

07:04 13.12.2023

У населених пунктах Київщини організовують альтернативні засоби зв'язку після збою в "Київстарі"

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У населених пунктах Київщини організовують альтернативні засоби зв'язку після збою в "Київстарі"

У населених пунктах Київської області організовують альтернативні засоби зв'язку після того, як стався збій у мережі "Київстар" унаслідок хакерської атаки, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Зазначається, що йдеться про 10 сіл, де живе 3000 осіб. У населених пунктах оперативно організовуються точки доступу до мережі. Туди передаються термінали Starlink і підключається Wi-fi там, де є фіксований інтернет.

"Дав низку невідкладних доручень у зв'язку з технічним збоєм у оператора "Київстар". Також звернулися до мобільних операторів, щоб вони розширили зони покриття своєї мережі, де є така технічна можливість. Крім цього, продовжуємо посилювати систему оповіщення. Райони та громади мають вжити всіх можливих заходів, щоб населення оперативно отримувало сигнали повітряної тривоги. Відповідне завдання отримали поліція та ДСНС: у разі небезпеки вони сповіщатимуть людей через гучномовці", - повідомив Кравченко.

Також на місцях жителям має надаватися інформація про адреси пунктів незламності, де організовано альтернативні засоби зв'язку.

На сайті ОВА розмістили посилання, за яким можна ознайомитися з переліком пунктів незламності та картою їхнього розміщення.

 

 

 

Теги: #звязок #київщина #засоби

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