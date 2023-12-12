Через збій у роботі "Київстару" в Черкасах частково не працює система оповіщення про тривогу - голова ОВА

Унаслідок збою в роботі мобільного оператора "Київстар" не працює більша частина сирен у Черкасах і тимчасово не працює система оповіщення в Уманській громаді, повідомляє голова ОВА Ігор Табурець.

"Черкаська тергромада: у випадку повітряної тривоги не спрацює невелика частина сирен по місту. Можливо, сигнал не буде чутно (або слабкий) у районі ЧНУ (Черкаський національний університет - ІФ-У), обласної лікарні, залізничного вокзалу, на вул. Сумгаїтській від Академіка Корольова до Прикордонника Лазаренка", - написав Табурець у телеграм-каналі у вівторок.

Голова ОВА додав, що в Уманській громаді про тривогу повідомлятимуть поліцейські та рятувальники через гучномовці.

"Також ми вирішили по області застосувати сервіс широкомовного передавання повідомлень операторів мобільного зв'язку. Це означає, що абоненти отримуватимуть повідомлення на свої телефони з гучним звуковим супроводом, якщо перебувають у радіусі дії будь-якої станції мобільного зв'язку, незалежно від оператора", - зазначив Табурець.

Голова ОВА нагадав, що повідомлення про повітряну тривогу також можна відстежувати через застосунки, місцеві телеканали та радіо.

Як повідомлялося, "Київстар" працює над усуненням наслідків потужної кібератаки, унаслідок якої абоненти компанії не мають доступу до інтернету й не можуть скористатися послугами зв'язку. Служба безпеки України повідомила про відкриття кримінального провадження за фактами кібератаки на "Київстар". Одна з версій, яку нині вивчають слідчі, що за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ.

Джерело: https://t.me/cherkaskaODA/6718