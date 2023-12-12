Події

17:34 12.12.2023

Через збій у роботі "Київстару" в Черкасах частково не працює система оповіщення про тривогу - голова ОВА

2 хв читати

Унаслідок збою в роботі мобільного оператора "Київстар" не працює більша частина сирен у Черкасах і тимчасово не працює система оповіщення в Уманській громаді, повідомляє голова ОВА Ігор Табурець.

"Черкаська тергромада: у випадку повітряної тривоги не спрацює невелика частина сирен по місту. Можливо, сигнал не буде чутно (або слабкий) у районі ЧНУ (Черкаський національний університет - ІФ-У), обласної лікарні, залізничного вокзалу, на вул. Сумгаїтській від Академіка Корольова до Прикордонника Лазаренка", - написав Табурець у телеграм-каналі у вівторок.

Голова ОВА додав, що в Уманській громаді про тривогу повідомлятимуть поліцейські та рятувальники через гучномовці.

"Також ми вирішили по області застосувати сервіс широкомовного передавання повідомлень операторів мобільного зв'язку. Це означає, що абоненти отримуватимуть повідомлення на свої телефони з гучним звуковим супроводом, якщо перебувають у радіусі дії будь-якої станції мобільного зв'язку, незалежно від оператора", - зазначив Табурець.

Голова ОВА нагадав, що повідомлення про повітряну тривогу також можна відстежувати через застосунки, місцеві телеканали та радіо.

Як повідомлялося, "Київстар" працює над усуненням наслідків потужної кібератаки, унаслідок якої абоненти компанії не мають доступу до інтернету й не можуть скористатися послугами зв'язку. Служба безпеки України повідомила про відкриття кримінального провадження за фактами кібератаки на "Київстар". Одна з версій, яку нині вивчають слідчі, що за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ.

Джерело: https://t.me/cherkaskaODA/6718

Теги: #черкаси #київстар #сирена

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:02 12.12.2023
Збій у роботі "Київстару" на дії українських військових не вплинув - Сухопутні війська

Збій у роботі "Київстару" на дії українських військових не вплинув - Сухопутні війська

15:46 12.12.2023
НБУ працює в штатному режимі, незважаючи на збій "Київстару"

НБУ працює в штатному режимі, незважаючи на збій "Київстару"

15:08 12.12.2023
СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на "Київстар", одна з версій - за атакою стоять спецслужби РФ

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на "Київстар", одна з версій - за атакою стоять спецслужби РФ

14:59 12.12.2023
Збій у роботі "Київстару" не впливає на сталість роботи системи оповіщення про повітряну тривогу в Києві - КМДА

Збій у роботі "Київстару" не впливає на сталість роботи системи оповіщення про повітряну тривогу в Києві - КМДА

14:07 12.12.2023
Термінів відновлення сервісів "Київстар" наразі не встановлено - Комаров

Термінів відновлення сервісів "Київстар" наразі не встановлено - Комаров

12:56 12.12.2023
"Київстар" працює із правоохоронцями, щоб уникнути повторення збою

"Київстар" працює із правоохоронцями, щоб уникнути повторення збою

12:49 12.12.2023
"Київстар" пояснює збій у мережі хакерською атакою, дані абонентів не скомпрометовані

"Київстар" пояснює збій у мережі хакерською атакою, дані абонентів не скомпрометовані

12:27 12.12.2023
Глава МВС: У зв'язку зі збоєм у роботі оператора "Київстар" українці можуть звернутися по допомогу до поліцейських, нацгвардійців і прикордонників

Глава МВС: У зв'язку зі збоєм у роботі оператора "Київстар" українці можуть звернутися по допомогу до поліцейських, нацгвардійців і прикордонників

08:24 12.12.2023
У роботі мобільного оператора Київстар стався масштабний технічний збій

У роботі мобільного оператора Київстар стався масштабний технічний збій

16:22 30.11.2023
VEON отримав міжнародну нагороду за стійкість під час криз

VEON отримав міжнародну нагороду за стійкість під час криз

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Умєров і Залужний відвідали воїнів на східному напрямку

Збій у роботі "Київстару" на дії українських військових не вплинув - Сухопутні війська

ГУР повідомили про злам серверів податкової служби РФ

Штурмовики 24-ї ОМБр зайняли один із териконів у Горлівці - Зеленський

Розглядається можливість примусової евакуації зі ще кількох прифронтових громад Харківщини - Синєгубов

ОСТАННЄ

Законодавці ЄС домовилися про правила конфіскації злочинних грошей

Кабмін погодив призначення нових голів Донецької та Рівненської ОДА

Україна зобов'язується створити суд із розгляду адмінсправ щодо держорганів і перезавантажити БЕБ до серпня 2024 року - оновлений меморандум із МВФ

Умєров і Залужний відвідали воїнів на східному напрямку

Україна надасть результати зовнішнього аудиту ефективності НАБУ орієнтовно до кінця вересня 2024 року - оновлений меморандум із МВФ

Ворог безуспішно намагається наступати на Синьківку поблизу Куп'янська, за добу там знищено 189 окупантів і 17 одиниць техніки

У Києві лікаря-стоматолога засуджено до 10 років ув'язнення за замах на вбивство двох осіб

ГУР повідомили про злам серверів податкової служби РФ

Україна обіцяє провести відкритий конкурс 24 суддів ВАКС до серпня 2024 року - оновлений меморандум із МВФ

У Херсоні російським обстрілом пошкоджено освітній заклад

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА