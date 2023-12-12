Події

14:56 12.12.2023

У Херсоні російським обстрілом пошкоджено освітній заклад

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У Херсоні російським обстрілом пошкоджено освітній заклад

Будівля освітнього закладу в Херсоні зазнала значних пошкоджень унаслідок обстрілу з боку російських окупантів у вівторок, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Армія РФ вдарила по Херсону. Було влучання в освітній заклад. Пошкоджено фасад і дах будівлі. Є руйнування в приміщеннях", - написав Прокудін у телеграмі.

Повідомлення він проілюстрував фотографією наслідків обстрілу. На ній видно, що пошкоджено, імовірно, двоповерхову будівлю 1930-х років спорудження, в якій уже раніше всі вікна були забиті деревними плитами.

 

Теги: #херсон #обстріли

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