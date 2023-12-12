Події

07:45 12.12.2023

Зеленський обговорив із президентом Світового банку шляхи зміцнення української фінансової системи

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Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США зустрівся з президентом Світового банку Аджаєм Бангою й обговорив із ним шляхи зміцнення української фінансової системи, стратегію відновлення іпотечного кредитування, механізми використання заморожених російських активів на користь України, повідомляє у вівторок Офіс президента.

"Гарна і продуктивна зустріч із президентом Світового банку Аджаєм Бангою. Вдячний за підтримку та незмінну зацікавленість в успіху України... Домовилися працювати разом, щоб реалізувати всі сильні ідеї, що додадуть Україні економічної стійкості", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграмі.

 

 

 

Теги: #світовий_банк #зеленський

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