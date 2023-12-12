Зеленський обговорив із президентом Світового банку шляхи зміцнення української фінансової системи

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США зустрівся з президентом Світового банку Аджаєм Бангою й обговорив із ним шляхи зміцнення української фінансової системи, стратегію відновлення іпотечного кредитування, механізми використання заморожених російських активів на користь України, повідомляє у вівторок Офіс президента.

"Гарна і продуктивна зустріч із президентом Світового банку Аджаєм Бангою. Вдячний за підтримку та незмінну зацікавленість в успіху України... Домовилися працювати разом, щоб реалізувати всі сильні ідеї, що додадуть Україні економічної стійкості", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграмі.