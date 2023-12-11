Події

23:50 11.12.2023

Зеленський на зустрічі з Байденом має намір говорити про можливі результати 2024 року

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Зеленський на зустрічі з Байденом має намір говорити про можливі результати 2024 року

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом США Джо Байденом та на зустрічах у Конгресі завтра має намір говорити "саме про те, які результати наступного року можливі на основі наших досягнень".

"Витискаючи Путіна на позиції, з яких він пішов у наступ 24 лютого, ми позбавимо сенсу його агресію. Тоді він не зможе далі обманювати Росію, ніби в нього особисто і в його війни є майбутнє", - сказав він, виступаючи у понеділок у Національний університет оборони у Вашингтоні.

“Розширюючи можливості наші у небі, зокрема ППО на фронті, ми позбавимо Росію переваги у повітрі, і це буде вирішення однієї з ключових проблем. Майже ніхто не вірив, що ми виграємо море, але тепер це факт. Мусимо виграти небо. "Петріоти" та РЕБ, дрони та літаки. Все це дозволить і рухатися землею, як треба”, - сказав президент.

Теги: #сша #україна #байден #конгрес_сша #зеленський

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