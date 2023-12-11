У Києві встановили найбільшу ханукальну менору в Європі - мер

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у публічній церемонії запалювання свічок на ханукальній менорі, традиційно встановленій на майдані Незалежності в центрі Києва.

"До речі, це найбільша менора в Європі", - зазначив Кличко в телеграмі у понеділок.

За його словами, у церемонії взяли участь рабини, посли Ізраїлю, Аргентини, тимчасово повірена у справах посольства США в Україні, представники дипломатичного корпусу та міжнародних організацій.

"У 5 день Хануки на менорі в Києві запалили 5 свічок. Як символ свободи, перемоги добра над злом і незламності єврейського та українського народів", - додав Кличко.