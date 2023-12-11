Суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання старшому помічнику заступника головкому ЗСУ, який подарував Частякову гранати

Офіцеру з апарату головнокомандувача Збройних сил України Олегу Тимченку, який подарував гранати помічнику Валерія Залужного Геннадію Частякову, що пізніше призвело до його загибелі, суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

"Розгляд апеляції відбувся 4 грудня. За результатами розгляду фігуранту обрано запобіжний захід у виді особистого зобов'язання", - повідомили в пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону в коментарі "Українській правді" в понеділок.

Як повідомлялося, 9 листопада ДБР повідомило Тимченку про підозру в купівлі, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу), проте Печерський районний суд Києва не обрав Тимченку запобіжного заходу. У спецпрокуратурі заявили, що оскаржуватимуть таке рішення суду.

Тимченко придбав без відповідного на це дозволу вісім ручних універсальних наступально-оборонних гранат DM 51A2 і приніс їх до свого службового кабінету. Згодом він упакував шість із них у подарунковий дерев'яний ящик і поклав туди пляшку віскі Black Label. Цей ящик він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову з нагоди його дня народження. 6 листопада 2023 року під час розпакування подарунка стався підрив гранати, внаслідок чого Частяков загинув.

Офіс генпрокурора визначив підслідність у цьому кримінальному провадженні за Державним бюро розслідування.