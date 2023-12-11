ЄС запровадив санкції стосовно 6 осіб і 5 організацій за постачання Іраном дронів РФ у її агресивній війні проти України

Європейський Союз запровадив санкції для шести осіб і п'яти організацій, які причетні до розроблення і виробництва Іраном безпілотних літальних апаратів (БПЛА), що використовуються в незаконній агресивній війні Росії проти України.

"Це перші списки в рамках нещодавно створеної системи обмежувальних заходів через військову підтримку Іраном агресивної війни Росії проти України. Вони доповнюють попередні чотири раунди списків, пов'язаних з іранськими дронами, які були раніше ухвалені в рамках інших режимів санкцій", - повідомляє в понеділок пресслужба Європейської ради.

Зокрема, до нових списків увійшли компанія Shakad Sanat Asmari, її генеральний директор, заступник генерального директора і головний науковий співробітник; інші компанії, що виробляють компоненти для БПЛА, а саме компанія Baharestan Kish Company та її керівний директор Саад Сазе Фараз Шаріф (Saad Sazeh Faraz Sharif) і її генеральний директор, а також компанія Sarmad Electronic Sepahan Company, яка пропонує послуги аерокосмічного інжинірингу, та компанії, що допомагають іранському Корпусу вартових ісламської революції вдосконалити програму БПЛА (Kimia Part Sivan Company).

Санкціями передбачено заморожування активів і заборону на в'їзд до Європейського Союзу. Крім того, заборонено прямо чи опосередковано надавати кошти або економічні ресурси переліченим фізичним або юридичним особам чи організаціям або на їхню користь.

Відповідні правові акти, включно з іменами перерахованих фізичних і юридичних осіб, оприлюднені в Офіційному журналі Європейського Союзу.