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13:23 11.12.2023

Мокрий сніг і дощ очікуються по всій Україні найближчими днями, на дорогах ожеледиця

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Мокрий сніг і дощ очікуються по всій Україні найближчими днями, на дорогах ожеледиця

Невеликий, у східних областях України помірний мокрий сніг і дощ очікується в Україні у вівторок, 12 грудня, на півдні країни невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

У північних, східних і центральних областях України ожеледиця, на сході країни подекуди налипання мокрого снігу, вночі та вранці в південній частині місцями туман. На дорогах більшості областей подекуди ожеледиця.

Вітер південних напрямків, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, вдень у західних і центральних областях до 4° тепла, у південній частині 3-8° тепла.

У Києві 12 грудня невеликий мокрий сніг і дощ; уночі та вранці ожеледиця. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 12 грудня найвища температура вдень була +9,5° у 1965 р., найнижча вночі -22,6° у 1927 р.

У середу, 13 грудня, очікується невеликий, у Карпатах і на сході - помірний мокрий сніг і дощ, у східних областях місцями ожеледиця. На півдні України вночі та вранці подекуди туман; температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, вдень у південній частині та на Закарпатті 2-7° тепла, у Криму до 11°.

На дорогах, крім південних областей, місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві 13 грудня подекуди невеликий мокрий сніг і дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° тепла.

Теги: #погода #прогноз_погоди

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