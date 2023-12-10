Зеленський взяв участь в інавгурації нового президента Аргентини Хав'єра Мілея

Президент України Володимир Зеленський узяв участь в інавгурації новообраного президента Аргентини Хав'єра Мілея в Буенос-Айресі та привітав його зі вступом на посаду.

"Це новий початок для Аргентини, і я бажаю Президенту Мілею і всьому аргентинському народу здивувати світ своїми успіхами", - написав він у своєму телеграм-каналі в неділю ввечері.

"Я також упевнений, що двостороння співпраця між Україною та Аргентиною й надалі розширюватиметься", - додав Зеленський.