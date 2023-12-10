Події

19:00 10.12.2023

У Харкові на окружній у результаті ДТП дві людини загинули - поліція

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Двоє людей загинули і двоє дістали травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на околиці Харкова, повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області в неділю.

"На окружній дорозі зіткнулися два цивільні автомобілі Skoda Fabia і Hyundai Elantra. Унаслідок ДТП двоє людей загинули на місці та двоє дістали травми. Постраждалих доправили до лікарні. Особи загиблих встановлюються", - ідеться в повідомленні.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Теги: #дтп #харків #поліція

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