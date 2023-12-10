Угорські перевізники погрожують заблокувати кордон з Україною

Угорські перевізники 11 грудня проведуть акцію протесту на кордоні з Україною, вимагаючи скасування "транспортного безвізу", яка відбудеться біля пункту пропуску "Захонь-Чоп", повідомляє Асоціація угорських підрядників автоперевезень MKFE.

"Автоперевізники вимагають негайного перегляду угоди та відновлення ліцензійних квот на українсько-угорські перевезення, а також ефективного та інтенсивного офіційного контролю над українськими перевізниками", - йдеться в повідомленні.

Протестувальники заявляють, що вони хочуть привернути увагу Єврокомісії та уряду Угорщини до серйозних, на їхню думку, наслідків угоди між ЄС, Україною та Молдовою, яка частково лібералізує автомобільні перевезення та ставить багато угорських підприємств у критичну ситуацію, яка спотворює ринок.

"Автоперевізники вимагають негайного перегляду угоди та відновлення ліцензійних квот на україно-угорські перевезення, а також ефективного та інтенсивного офіційного контролю за українськими перевізниками", - йдеться в повідомленні.

В Асоціації зазначили, що поліція дозволила демонстрацію, оголошену угорськими перевізниками.