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06:35 10.12.2023

ЦАХАЛ підтверджує здачу багатьох членів ХАМАС

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ЦАХАЛ підтверджує здачу багатьох членів ХАМАС

Багато членів радикального палестинського руху ХАМАС у Секторі Газа здалися в полон ізраїльським військовим, заявивши, що керівництво руху у підпіллі ігнорує повідомлення про складну для них ситуацію та не дбає про населення регіону, повідомляє The Times of Israel.

"У Шеджаї і Джабалії терористи, що здалися, передали зброю і спорядження. З допитів ми дізналися про наступне: ситуація з оперативниками на місцях складна, а керівництво ХАМАС на чолі з Ях'я Сінваром заперечує реальність, навіть якщо її інформують про деталі", - сказав спікер ізраїльської армії. Даніель Хагарі.

За словами Хагарі, оперативники скаржаться, що керівництво ХАМАС не поінформоване про складну ситуацію, в якій вони перебувають на місцях.

Представник ЦАХАЛ також повідомив про "поширену думку, що керівництво ХАМАС у підпіллі не дбає про населення Гази на поверхні", і "це також непокоїть оперативників руху".

"Інформація, отримана в результаті допитів, створює більше цілей та допомагає нам в оперативній діяльності", - додає Хагарі.

Теги: #хамас #україна #ізраїль #капітуляція

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