Ситуація на фронті залишається складною, за добу відбулося 45 бойових зіткнень

Ситуація на фронті залишається складною, протягом доби відбулося 45 бойових зіткнень, а Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 19:00 вечора суботи.

"Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулося 45 бойових зіткнень", - ідеться у зведенні.

Зокрема, на сіверському і слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріл населених пунктів із території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону України. Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали близько 25 населених пунктів, серед них: Плохів, Клюси, Баранівка, Рожковичі, Фотовиж, Старикове, Волфине Сумської області; Тернова, Стариця, Бочкове Харківської області.

На куп'янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога біля Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області. Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 10 н.п., зокрема: Дворічна, Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Куп'янськ Харківської області.

На лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Від ворожих артилерійських і мінометних обстрілів постраждали близько 10 н. п., зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'яне, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На бахмутському напрямку сили оборони відбили 12 атак противника в районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 10 н.п., зокрема Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога в районах на схід від Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону. Артилерійські та мінометні обстріли ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де противник за підтримки авіації здійснив 8 безуспішних атак на позиції українських захисників. Під артилерійським і мінометним вогнем окупантів опинилися Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Катеринівка Донецької області.

На шахтарському напрямку сили оборони відбили 2 атаки ворога, який намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів у Старомайорського Донецької області. Противник завдав авіаудару поблизу Пречистівки Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали близько 10 н.п., зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На запорізькому напрямку сили оборони відбили 3 атаки противника біля Новопокровки та на захід від Роботиного Запорізької області. Артилерійського та мінометного обстрілу зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Новоданилівка, Новопавлівка, Лобкове, Степове Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Берислав, Тягинка та Іванівка Херсонської області.

"Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", - зазначили в Генштабі.