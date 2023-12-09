Події

15:44 09.12.2023

Єрмак провів зустріч з Олександром Соросом

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч з американським бізнесменом і філантропом, головою мережі фондів "Відкрите суспільство" Олександром Соросом.

Як повідомила пресслужба Офісу президента, Єрмак подякував Олександру Соросу за участь у першій установчій зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яка відбулася в п'ятницю в Києві.

"Ваша участь дуже важлива. Сподіваюся, що коаліція продемонструє успішні результати", - сказав керівник Офісу президента.

Єрмак також подякував за підписання Меморандуму про співпрацю між Фондом Олени Зеленської та Міжнародним фондом "Відродження". Документ було підписано з ініціативи мережі фондів "Відкрите суспільство" (Open Society Foundations). "Згідно з Меморандумом 1 млн доларів буде спрямовано на підтримку дітей в Україні, зокрема дітей, які виховуються у великих прийомних сім'ях у прифронтових, деокупованих і постраждалих регіонах нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Єрмак також висловив подяку Олександру Соросу за підписання Меморандуму про співпрацю між радницею - уповноваженою президента України Дар'єю Герасимчук та фондами "Відкрите суспільство". Документ сприятиме максимально ефективному захисту прав дітей, які постраждали від збройної агресії РФ, і допоможе в реалізації Плану президента України Bring Kids Back UA, зокрема заходів щодо повернення незаконно депортованих Росією маленьких громадян.

"Глава Офісу президента наголосив на важливості світового розголосу випадків депортації Росією неповнолітніх українців. На його думку, цьому може сприяти видання книжки з історіями про таких дітей, а також залучення відомих у світі особистостей до процесу їхнього повернення в Україну", - йдеться в пресрелізі.

Крім того, Єрмак розповів Олександру Соросу про проєкти підтримки ветеранів та їхньої реабілітації. Він високо оцінив підписання Меморандуму про співпрацю між Міжнародним фондом "Відродження" та Міністерством охорони здоров'я України, який передбачає спільну роботу у сфері психологічної реабілітації та психологічної підтримки членів сімей військовослужбовців, родин загиблих внаслідок війни, військовополонених та внутрішньо переміщених осіб. У рамках Меморандуму буде реалізовано пілотні проєкти у двох закладах в Одеській області.

"Ваша родина багато робить для України: важливі проєкти для захисту наших людей, посилення демократії, для успішності Української держави", - зазначив керівник Офісу президента.

Співрозмовники також обговорили можливості розвитку української економіки, зокрема питання відновлення та реконструкції України.

Теги: #сорос #єрмак

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